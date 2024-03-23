تنظيم مسابقة رمضانية في حفظ القرآن الكريم بمدينة أسوان الجديدة

أعلنت إدارة مسجد الوعد الحق بالحى الثانى بمدينة أسوان الجديدة عن إقامة المسابقة الرمضانية فى حفظ القرآن الكريم للأطفال (رمضان 1445 هجرية).

وتقام المسابقة سنوياً خلال شهر رمضان المبارك للعام الثانى على التوالى بمسجد الوعد الحق بالحى الثانى بجوار كلية الدراسات الإسلامية والجهاز القديم بالمدينة، وتشمل جوائز مالية وعينية وشهادات تقدير.

المسابقة الرمضانية

فيما أعلنت اللجنة المشرفة على المسابقة هذا العام برئاسة فضيلة الشيخ حسن محمد مصطفى إمام المسجد عن إقامة حفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين يوم الجمعة المقبل الموافق 19 رمضان 1445 هـ / 29 مارس 2024 م ، وذلك بالمسجد عقب أداء صلاة العشاء والتراويح.

على أن يتم عقد الاختبارات للأطفال المشاركين، يوم الأربعاء 17 رمضان 1445 هـ / 27 مارس 2024 م، بدءً من الساعة 12:30 م عقب صلاة الظهر وحتى بعد عصر ذلك اليوم، وسيكون أخر موعد لتلقى رغبات المشاركة يوم الثلاثاء 16 رمضان 1445 ه / 26 مارس 2024 م، فيما يتم تسجيل أسماء الأطفال المشاركين عقب صلاة التراويح يومياً بالمسجد.