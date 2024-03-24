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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان تنظم سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية خلال شهر رمضان

الخطة الدعوية لمديرية
الخطة الدعوية لمديرية الأوقاف بأسوان

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة تنفيذ الخطة الدعوية خلال شهر رمضان المعظم ضمن سلسلة الأنشطة التثقيفية الهادفة لتوعية المواطنين فى النواحى الدينية والفقهية على مدار هذا الشهر الكريم.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور التوعوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف لنشر تعاليم الدين الأسلامى الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل ، بالإضافة إلى الدور الحيوى فى المشاركة الإيجابية للقضايا المجتمعية ، علاوة على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التثقيفية ، وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل مما يساهم فى أداء رسالتها السامية على الوجه الأكمل .

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الخطة الدعوية

الخطة الدعوية لمديرية الأوقاف بأسوان

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان بأن الأسبوع الأول من شهر رمضان شهد تنفيذ الملتقى الفكرى من خلال عقد ندوات يومية بالمساجد ، وعقد 4 ندوات للواعظات ، فضلاً عن تنفيذ برنامج الدروس المنهجية بواقع 14 درس ، كما تم عقد برنامج المنبر الثابت ، وكذا البرنامج التثقيفى للطفل من خلال 5 لقاءات تحفيظ للقرآن وموسوعة أخلاقية ، فضلاً عن عقد برنامج القوافل الدعوية والدروس التثقيفية .

وأشار حنفى محمود إلي أنه بالتوازى مع ذلك تم التنسيق مع مديريات الثقافة والشباب والرياضة والصحة والإتحاد الإقليمى ، فضلاً عن شركات كيما والكهرباء لتنفيذ حزمة من الندوات التوعوية المشتركة خلال شهر رمضان المبارك .

الخطة الدعوية لمديرية الأوقاف بأسوان
الخطة الدعوية لمديرية الأوقاف بأسوان
الخطة الدعوية لمديرية الأوقاف بأسوان
الخطة الدعوية لمديرية الأوقاف بأسوان
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