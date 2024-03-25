عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ الرواق الأزهرى للنشء بمركز شباب الشطب بدراو

الرواق الازهرى بأسوان
الرواق الازهرى بأسوان

قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بتنفيذ الأسبوع الرابع من شهر مارس من فعاليات الرواق الازهري للنشء أعضاء مراكز الشباب وأسرهم بمركز شباب الشطب بإدارة شباب دراو

ويهدف الرواق الازهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة عند النشء، والرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء حيث حاضر فيها فضيلة الشيخ الحسيني جاد الواعظ الديني بمنطقة وعظ دراو الازهرية وموضوع الندوة عن " حق الأرحام " وتحدث فيها عن التعامل الاخلاقى مع الاقرباء، وأعطى أمثلة من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وأن أهم ما يميز الفرد فى المجتمع هى الاخلاق الحميدة ومن أهمها صلة الرحم. 

أهالى مدينة السباعية يشكرون محافظ أسوان لتسوية الطريق المؤدى لمقابر المدينة

أوقاف أسوان تنظم سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية خلال شهر رمضان

الرواق الازهرى 

وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الوزير المحافظ أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، وناصر سليم عبد المجيد وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب بأسوان، وافراح سيد حسن وكيل الشباب بالمديرية، وايمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبدالله محى الدين مدير إدارة النشاط الثقافى بالوزارة. 
 

وتحت إشراف إدارة تنمية النشئ، وبالتعاون مع عاطف محمد أحمد مدير إدارة دراو والعاملين بها، وإشراف مدير المركز علي أحمد صالح، ورئيس مجلس إدارة المركز محمد أحمد محمد محمود. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

موضوعات متعلقة

أهالى مدينة السباعية يشكرون محافظ أسوان لتسوية الطريق المؤدى لمقابر المدينة

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للدرن .. نصائح مهمة للمصابين والمخالطين

دعاء اليوم النصف من رمضان.. بـ7 كلمات لن تذوق في أهلك مكروها

أيهما أفضل صلاة الوتر بعد التراويح أم تأﺧيرها بعد قيام الليل

جوتيريش: تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية

بادرة طيبة.. رئيس الوزراء الياباني يسعى لتطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية

أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة.. جوتيريش: 171 موظفا من الأونروا قتلوا بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر ترقية لهواتف آيفون.. آبل تفاجىء حامليها بميزة جديدة لشاشتها فما هي؟

بأحضان والدها.. ابنة أحمد صيام تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة: عبير صبري تثير الجدل في رمضان.. وصفة لعلاج الكحة بدون أدوية.. وهنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا من جديد

عيون زرقاء.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها | شاهد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ