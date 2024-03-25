الشباب والرياضة بأسوان تنفذ الرواق الأزهرى للنشء بمركز شباب الشطب بدراو

قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بتنفيذ الأسبوع الرابع من شهر مارس من فعاليات الرواق الازهري للنشء أعضاء مراكز الشباب وأسرهم بمركز شباب الشطب بإدارة شباب دراو.

ويهدف الرواق الازهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة عند النشء، والرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء حيث حاضر فيها فضيلة الشيخ الحسيني جاد الواعظ الديني بمنطقة وعظ دراو الازهرية وموضوع الندوة عن " حق الأرحام " وتحدث فيها عن التعامل الاخلاقى مع الاقرباء، وأعطى أمثلة من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وأن أهم ما يميز الفرد فى المجتمع هى الاخلاق الحميدة ومن أهمها صلة الرحم.

الرواق الازهرى

وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الوزير المحافظ أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، وناصر سليم عبد المجيد وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب بأسوان، وافراح سيد حسن وكيل الشباب بالمديرية، وايمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبدالله محى الدين مدير إدارة النشاط الثقافى بالوزارة.



وتحت إشراف إدارة تنمية النشئ، وبالتعاون مع عاطف محمد أحمد مدير إدارة دراو والعاملين بها، وإشراف مدير المركز علي أحمد صالح، ورئيس مجلس إدارة المركز محمد أحمد محمد محمود.