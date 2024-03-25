عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنظم الدورة الرمضانية للكيانات الشبابية لخماسي كرة القدم

القرعة الرمضانية
القرعة الرمضانية بأسوان

تقوم مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة ناصر سليم بتنظيم الدورة الرمضانية الأولى للكيانات الشبابية في خماسي كرة القدم حيث تم سحب القرعة لهذه الدورة التى سيشارك فيها عدد من الكيانات منها شباب سند الصعيد والجبهة الدبلوماسية، وشباب يدير شباب، واتحاد طلاب مصر، بالاضافة إلى عده كيانات أخرى.

أهالى مدينة السباعية يشكرون محافظ أسوان لتسوية الطريق المؤدى لمقابر المدينة

أوقاف أسوان تنظم سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية خلال شهر رمضان

الدورة الرمضانية 

ويهدف تنظيم الدورة الرمضانية إلى تنشيط العمل داخل هذه الكيانات وزيادة أواصر الصداقة والمحبة بين اعضاء الكيانات المختلفه حيث تقام الدوره بنظام دوري المجموعات خلال الأيام القادمة ، وتختتم المباريات بتوزيع الجوائز المقدمة من المديرية للفريق الأول والثاني لهذه الدورة. 

 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الإثنين

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

موعد أول أيام عيد الفطر.. وحقيقة صرف مكافأة بحد أدنى 500 جنيه

موضوعات متعلقة

أهالى مدينة السباعية يشكرون محافظ أسوان لتسوية الطريق المؤدى لمقابر المدينة

ترشيحاتنا

أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة.. جوتيريش: 171 موظفا من الأونروا قتلوا بغزة

شبانة: عندما غابت الفتن.. عادت العلاقات رائعة بين الأهلي والهلال

أكبر ترقية لهواتف آيفون.. آبل تفاجىء حامليها بميزة جديدة لشاشتها فما هي؟

إعلام إسرائيلي: مفاوضات الهدنة وصلت لطريق مسدود بسبب مطالب حماس |تفاصيل

حدث في 15 رمضان.. مولد الحسن بن علي وانتصار المسلمين في موقعة عين جالوت

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحضان والدها.. ابنة أحمد صيام تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة: عبير صبري تثير الجدل في رمضان.. وصفة لعلاج الكحة بدون أدوية.. وهنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا من جديد

عيون زرقاء.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها | شاهد

4 أسلحة كرواتية تصنع الفارق|كيف استعد العميد للمباراة النهائية.. وبدلاء حجازي وعاشور

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ