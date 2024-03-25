الشباب والرياضة بأسوان تنظم الدورة الرمضانية للكيانات الشبابية لخماسي كرة القدم

تقوم مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة ناصر سليم بتنظيم الدورة الرمضانية الأولى للكيانات الشبابية في خماسي كرة القدم حيث تم سحب القرعة لهذه الدورة التى سيشارك فيها عدد من الكيانات منها شباب سند الصعيد والجبهة الدبلوماسية، وشباب يدير شباب، واتحاد طلاب مصر، بالاضافة إلى عده كيانات أخرى.

الدورة الرمضانية

ويهدف تنظيم الدورة الرمضانية إلى تنشيط العمل داخل هذه الكيانات وزيادة أواصر الصداقة والمحبة بين اعضاء الكيانات المختلفه حيث تقام الدوره بنظام دوري المجموعات خلال الأيام القادمة ، وتختتم المباريات بتوزيع الجوائز المقدمة من المديرية للفريق الأول والثاني لهذه الدورة.