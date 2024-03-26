رمضان في أسوان حاجة تانية..أطول مائدة إفطار تكفي لـ400 فرد لأهالي الحكروب

" رمضان في أسوان حاجة تانية " أجواء الفرحة والسعادة الرمضانية دائماً تعم الأسر والعائلات الأسوانية حيث تشهد أيام الشهر الكريم لم الشمل من خلال تنظيم الإفطار الجماعى خلال شهر رمضان المعظم .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر عدسة " صدى البلد " الأجواء الرمضانية في الإفطار الجماعى الذى نظمه أهالى منطقة الحكروب "كوبرى الإسعاف" شرق مدينة أسوان ، كنوع من التجمع والتلاقى بين الأسر بعضها البعض فى أجواء من المحبة ونشر السلام ونبذ الخلافات.

أجواء الفرحة

"رمضان في أسوان حاجة تانية"

وقد شارك فى الإفطار الجماعى لأهالى المنطقة نحو 400 صائم، من الرجال والأطفال الذين حرصوا على تجهيز أكبر مائدة فى شوارع المنطقة لتجمع أكبر عدد من السكان، وبدءوا التجهيز لها مبكراً من خلال إعداد مائدة الطعام والمشروبات اللازمة وعلقوا الزينة فى الشارع إعلاناً للفرحة.

وقال حماده أبو المكارم، الشهير بـ"سمكة"، من أهالى المنطقة، إن الإفطار الجماعى هى فكرة وليدة خلال شهر رمضان هذا العام، ولكنهم سيحرصون على إقامتها سنوياً بمشيئة الله، وذلك لما لقوه من سعادة وترحيب من السكان وعلاقة الجيران بعضهم البعض، موضحاً أن هذا الإفطار هدفه التجمع والتلاقى ونشر المحبة ونبذ الخلافات بين سكان المنطقة.

"رمضان في أسوان حاجة تانية"