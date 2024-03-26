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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. العناية الإلهية تنقذ شخصا اصطدمت سيارته بقطار

تصادم سيارة بقطار
تصادم سيارة بقطار بأسوان

أنقذت العناية الألهية شخص سائق سيارة ملاكى عقب تعرضه للإصابة نتيجة وقوع حادث تصادم سيارته بقطار عند شريط السكة الحديد بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو شمال أسوان ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الاولية

العناية الألهية 

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة ملاكى أثناء مروره بكوبرى قرية المحاميد التابعة لدائرة المركز. 

أسفر الحادث عن إصابة السائق، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب، وتم رفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية وفتح شريط السكة الحديد مرة لتحرك القطار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

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