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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بموت كل يوم.. حسين الشحات يحيي سنوية وفاة والده

صدى البلد

شارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي كلمات مؤثرة، في ذكرى وفاة والده، عبر حسابه على موقع أكس.

وكتب: "عدت سنه علي فراقك يا بابا 27/3 وانا بحاول اصدق ومش قادر ربنا وحده يعلم أنا حساس ب اي وفيا اي ومخبي وجع القلب إلا جوايا واتكسر من يوم فراقك  ‏ربنا وحده عالم أنا بموت كل يوم ازاي أنا قاعد مستني تيجي تهزر معايا ‏أنا قاعد مستني إشوف رقمك بتكلمني تقولي اعمل اي ف الماتش الجاي ولا أنا غلط ف اي ف اي ماتش مستنيك تيجي تخدني ف حضنك ‏انا عارف انك ف مكان احسن ربنا يرحمك ‏يا بابا يارب  ‏ربنا يرزقك الجنه ان شاء الله يا حبيبي".

وحل كل من أكرم توفيق وحسين الشحات  ضيفا  الفنان رامز جلال في حلقة اليوم ببرنامجه الشهير رامز جاب من الأخر.

 

رامز جلال ساخرا من أكرم توفيق وحسين الشحات: بيخافوا من ضلهم

سخر رامز جلال من أكرم توفيق وحسين الشحات نجما النادي الأهلي قائلا “بيخافوا من ضلهم”.

 

حقك عليا.. رسالة غير متوقعة من حسين الشحات للاعب بيراميدز

أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، أنه أخطا في حق اللاعب محمد الشيبي، نجم نادي بيراميدز، قائلا “أقول له حقك عليا في اللي حصل لأني غلطت أمام الكاميرا وهتأسفله”.

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