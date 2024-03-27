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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تستاهل أوسكار.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على لقطة عزف النشيد الوطني بمباراة كرواتيا

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عبد الجواد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على لقطة مميزة للجهاز الفني للمنتخب الوطني في مباراة نهائي كأس عاصمة مصر.

‏وقال خلال برنامجه على بكاء حسام حسن وابراهيم، عند عزف النشيد الوطني: “اللقطة دي تستاهل أوسكار”. 

نتيجة مباراة مصر وكرواتيا

‏⁧‬⁩وكان قد أحرز محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة توجّت كرواتيا بكأس العاصمة علي حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.

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