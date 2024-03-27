نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

وجه الاعلامي أحمد موسى، تساؤلا للمدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، عقب مباراة أمس في نهائي كأس عاصمة مصر.

وكتب عبر اكس: “‏سؤال للكابتن حسام حسن سمعت تصريحك عقب مباراة كرواتيا وقلت نصا أن هناك مجموعة من اللاعبين غير موجودين وهم زيزو وإمام عاشور ومحمد الشناوى والناس اللي المفروض يكونوا موجودين بعيدا عن الإصابات .. ولم تذكر اسم النجم العالمي محمد صلاح ، هل سقط سهوا أم عن عمد ؟”.

وكان قد أحرز محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة توجّت كرواتيا بكأس العاصمة علي حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.