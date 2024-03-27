عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيه لاعيبة هتغرق|حسام حسن.. ميدو يعنف لاعبي المنتخب بعد مباراة كرواتيا

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن هناك لاعبين سيضيعون حلم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر في تدريب الفراعنة.


وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعض لاعبو منتخب مصر ليست لديهم أساسيات كرة القدم، حتى لو جيبتوا جوارديولا يدربهم".


وأضاف: "محمد هاني مستواه سيء جدًا، جناح أيسر منتخب كرواتيا قطعه، عيب ظهير أيمن منتخب مصر يتقطع بالشكل ده".


وتابع: "محمد حمدي مستواه لا يرتقي للمستوى الدولي، إذا أشركته في هذا المستوى من المباريات هيغرقك، شغلتي أن أقول الحقيقة".


وأكمل: "أحسن حاجة حصلت لحسام حسن أنه يفهم إن فيه لاعيبة هتغرقه، فيه لاعيبة من اللي اختارهم هيضيعوا حلمه بتدريب منتخب مصر".


وواصل: "اللاعب الدولي دولي واللاعب المحلي محلي، فاللاعب الدولي حتى إن كان في غير حالته، لكنه يملك المواصفات الدولية".


وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "شكل المنتخب يزعل، وجميع الجماهير المصرية مستاءة من شكل منتخب مصر، وعلى حسام حسن أن يتعلم من أخطائه".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واجهات المنازل ادمرت| شاهد عيان يروي ما حدث بحريق محطة الصرف الصحي بالمرج

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

فيه لاعيبة اتكشفت.. ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام كرواتيا

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة..مالك شركة و2 آخرين يواجهون هذه العقوبة بالقانون

معايا عيال وعايز أربيهم.. أقوال مثيرة في واقعة حبيبة الشماع بين سائق أوبر والشركة

القرار ملزم للجميع.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

هل الصيام بدون صلاة في رمضان صحيح أم باطل؟.. احذر 5 عقوبات

بمقدم 25 ألف جنيه| كيف تحصل على شقة سكنية كاملة التشطيب؟.. إلحق قدم

فيه لاعيبة هتغرق|حسام حسن.. ميدو يعنف لاعبي المنتخب بعد مباراة كرواتيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لهؤلاء.. أشخاص معرضون للخطر في العيد.. تعرف عليهم

إتيكيت التعامل مع مستخدمى الكراسى المتحركة.. تعرف عليه

خلال 48 ساعة|الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخفض كبير في أسعار السلع الأساسية

فستان العيد.. سيرين عبد النور تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ