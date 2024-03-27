حسام حسن صدمني.. رضا عبدالعال يفجر مفاجأة بعد خسارة مصر أمام كرواتيا

أكد الكابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن المنتخب المصري لم يستفد شئ من بطولة العاصمة الإدارية، موضحًا أن المباراة المقبلة للمنتخب افريقية وليست أوروبية.

وأضاف الكابتن رضا عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن :" كنت اتمنى أن يخوض المنتخب مباريات ودية من منتخبات إفريقية، وأن الكابتن حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب، في أول بطولة له صدمني ومستفدناش من البطولة بجنيه".

وأشار إلى أن المنتخب لم يقدم مباراة أمام منتخب كرواتيا، وأن وضع المنتخب كان ضعيف للغاية، ونسبة الاستحواذ على الكرة كان لـ منتخب كرواتيا بفارق كبير.