مفاجأة.. رضا عبد العال يرفض الظهور مع إمام عاشور في برنامج رامز جلال

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن رفض رضا عبد العال الظهور مع إمام عاشور في برنامج رامز جلال عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك

وكتب محمد فاروق :" رضا عبدالعال رفض الظهور مع إمام عاشور في برنامج رامز جلال بعد تواجده في السعودية لتصوير إحدى الحلقات.

- رضا عبدالعال بعد علمه بظهوره مع إمام..رفض بشدة واصر على مغادرة السعودية وعاد إلى مصر على الفور".





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصرللموسم الماضي، والتى تستضيفها السعودية لأول مرة.







وخاض الأهلي والزمالك في كأس مصر 32 مباراة، حيث فاز الاهلي في 16 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك ، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.