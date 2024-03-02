رضا عبد العال يكشف لـ ريهام سعيد أسرارا عن حياته لأول مرة

تنفرد الإعلامية ريهام سعيد بالعديد من الأسرار التى يكشفها كابتن رضا عبد العال لأول مرة عن حياته المهنية والأسرية وذلك فى التاسعة مساء غد السبت ببرنامج "هى وصبايا".



ويكشف عبد العال لمقدمة البرنامج ريهام سعيد تفاصيل مقلب رامز جلال ولماذا رفض عرض الحلقة ورفضه للمقابل المادي الذي يتخطى المليون جنيه.

كما يعترف بسر خوفه من كابتن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر وكابتن محمد صلاح بالإضافة إلى تفاصيل تشكيل المنتخب .. وغيرها من الكواليس المثيرة عن استثماراته الخاصة.

برنامج "هي وصبايا" تقدمه ريهام سعيد على فضائية "هى" في التاسعة مساء أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع.