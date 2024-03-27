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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز حماية المستهلك السابق يؤكد: ضبط الأسواق أمن قومي

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن الدولة المصرية وضعت يدها على بداية طريق حل مشكلة الدولار، حيث تبنت فكرا جديدا يواكب المتغيرات الاقتصادية، وأطلقت مبادرات جديدة.
 

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ضبط الأسواق أمن قومي

وقال “عبد المعطي"، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن الدولة وفرت السيولة الدولارية التي ساهمت في حل مشكلة مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع في الموانئ.
 

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن تنفيذ مبادرة خفض الأسعار يحتاج لعدة إجراءات، أبرزها تفعيل الدور الرقابي في الشارع لضبط السوق، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لخفض أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن مبادرة خفض الأسعار تهدف لخفض الأسعار لنسب تتراوح بين 20 و30% وتوفيرها في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن ضبط الأسواق أمن قومي.
 

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