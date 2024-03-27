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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

5 إجراءات عاجلة لخفض أسعار السلع.. ومفاجأة سارة بعد العيد| التفاصيل كاملة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بعنوان: “إجراءات عاجلة من الحكومة لخفض أسعار السلع في مصر بنحو 20%: توفير الدولار ورقابة صارمة”.

اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لخفض أسعار السلع بنحو 15% إلى 20%، وذلك خلال 48 ساعة فقط، على أن تزيد النسبة لـ 30 % بعد عيد الفطر، وذلك طبقًا لما أكده رئيس الوزراء.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن أسعار السلع بدأت بالتراجع مثل انخفاض الفول من 38 لـ 27 جنيهًا، وكذلك الأرز وغيرها من السلع، والإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها تتضمن أيضًا إنهاء الإجراءات الجمركية لبضائع بأكثر من 4.5 مليار دولار وخروج بضائع بـ 2.8 مليار دولار من الموانئ.
 

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أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. بشرى للمصريين بشأن أسعار السلع.. وأخر مستجدات سوق الذهب

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تخفيض من 15 إلى 20%.. بشرى للمصريين بشأن أسعار السلع

توفير الدولار ورقابة صارمة

بجانب توفير الدولار بالتعاون مع البنوك سواء لخروج السلع من الجمارك أو لاستيرادها.

ووجهت الحكومة أيضًا بكتابة الأسعار الجديدة على المنتجات المختلفة وإزالة القديمة، كما تلتزم بتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع.

وسيراقب مجلس الوزراء الأسعار عن كثب عن طريق فرق ستنتشر بأفرع السلاسل التجارية على مدار الأيام المقبلة، وسيجري إعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.

وتستهدف الحكومة من تلك الإجراءات خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و30% وشعور المواطن بالانخفاض خلال مدة وجيزة.

 

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التجار والمصنعين يعقدون اجتماعات يومية مع رئيس الوزراء والمسئولين لبحث خفض أسعار السلع.

وأضاف "عز"، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنهم توافقوا على إطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وهذا الخفض سيستمر ويزداد مع الأيام، معلقا: “مينفعش المواطن يستنى”، حيث يدون على السلع السعر الجديد بعد التخفيض.

خلال 48 ساعة

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم التوافق على أنه خلال 48 ساعة سيتم وضع السعر الجديد على السلع بعد التخفيض، معقبا: “السلاسل التجارية التي لديها القدرة على تغيير السلع ستبدأ فورا في التطبيق”، منوها إلى أن نسبة التخفيض قد تصل إلى أكثر من 30%، ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيض ضمن المبادرة لهذا الحد قبل عيد الفطر.

ونوه إلى أن عقوبة عدم إعلان السعر تصل إلى الحجز الوجوبي، والزيارة الأولى للسلاسل التجارية والسوبر ماركت ستكون للتوعية.

وتابع: "عقدنا أكثر من 15 اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزارة التموين منذ أسبوعين وحتى الآن من أجل تخفيض أسعار السلع".

واستطرد: "تم التوافق على أن جميع الشركات والمنتجين والمستوردين  سوف يقومون بتحقيق خفض فوري في أسعار السلع خلال هذه الأيام".

وأكمل: "هناك إجراءات إدارية تتم بين المنتجين والسلاسل التجارية، وسوف نصل لنسبة تخفيضات من 15 لـ 20 % للعديد من السلع الأساسية خلال 48 ساعة ونصل لـ 30% نسبة انخفاض مع دخول العيد".

ولفت علاء عز إلى أن: "15% نسبة التخفيض في الدقيق والأرز والمكرونة، و20% نسبة تخفيض في الفول والعدس".

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