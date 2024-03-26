تخفيض من 15 إلى 20%.. بشرى للمصريين بشأن أسعار السلع

تبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أسعار السلع من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز تفاصيل تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع.

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التجار والمصنعين يعقدون اجتماعات يومية مع رئيس الوزراء والمسئولين لبحث خفض أسعار السلع.

وأشار "عز"، خلال تصريحات تلفزيونية إلى أنهم توافقوا على إطلاق مبادرة لخفض الأسعار، وهذا الخفض سيستمر ويزداد مع الأيام، معلقا: “مينفعش المواطن يستنى”، حيث يدون على السلع السعر الجديد بعد التخفيض.

خلال 48 ساعة

وأوضح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم التوافق على أنه خلال 48 ساعة سيتم وضع السعر الجديد على السلع بعد التخفيض، مضيفا: “السلاسل التجارية التي لديها القدرة على تغيير السلع ستبدأ فورا في التطبيق”، منوها بأن نسبة التخفيض قد تصل إلى أكثر من 30%، ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيض ضمن المبادرة لهذا الحد قبل عيد الفطر.

ونوه بأن عقوبة عدم إعلان السعر تصل إلى الحجز الوجوبي، والزيارة الأولى للسلاسل التجارية والسوبر ماركت ستكون للتوعية.

وتابع: " عقدنا أكثر من 15 اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزارة التموين منذ أسبوعين وحتى الآن من أجل تخفيض أسعار السلع ".

وأشار عز قائلا:" تم التوافق على أن جميع الشركات والمنتجين والمستوردين سوف يقومون بتحقيق خفض فوري في أسعار السلع خلال هذه الأيام ".

وأكمل: " هناك إجراءات إدارية تتم بين المنتجين والسلاسل التجارية وسوف نصل لنسبة تخفيضات من 15 لـ 20 % للعديد من السلع الأساسية خلال 48 ساعة ونصل لـ 30 % نسبة انخفاض مع دخول العيد ".

ولفت علاء عز :" 15 % نسبة التخفيض في الدقيق والأرز والمكرونة ، و20 % نسبة تخفيض في الفول والعدس".