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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفلوس بتجيلي بأقل مجهود.. ياسمين صبري تروي قصة نجاحها وتوجه رسالة للشباب

ياسمين صبري
ياسمين صبري

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بـ عنوان: “ياسمين صبري تروي قصة نجاحها: بدأت موظفة في مكتبة الإسكندرية ودلوقتي الفلوس بتجيلي بأقل مجهود”.

وقالت الفنانة ياسمين صبري إنها خاضت رحلة طويلة لتصل إلى النجومية في فترة بسيطة بعدما بدأت عملها موظفة بمكتبة الإسكندرية ثم بشركة اتصالات قبل اتجاهها للإعلانات.

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البس التاج وانت بس اللي شايفه

وأضافت ياسمين صبري  أنها عندما كانت تعمل في الإعلانات كان لديها معايير محددة في اختيار الإعلان الذي ستقوم به، حيث إنها كانت ترفض إعلانات مثلا عن الزيت والصابون.

 

فيما وجهت رسالة للشباب في بداية حياتهم أن يضعوا لنفسهم قيمة ولا يتنازلوا عنها، معقبة: “البس التاج وانت بس اللي شايفه”، وتعتبر ياسمين نفسها محظوظة بنجاحها الكبير.
 

ياسمين صبري فضائية العربية الاعلانات مكتبة الاسكندرية توك شو صدى البلد

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