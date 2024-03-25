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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة تتعامل مع توصيات ومخرجات الحوار الوطني بجدية

النائب محمد نشات
النائب محمد نشات العمده

قال النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب، إن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، تعتبر الحوار الوطنى عنوان المرحلة الحالية لدفع خطى الإصلاح الاقتصادي والنظر في كافة المطالب السياسية.

تحقيق مخرجات الحوار الوطني 

ولفت نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية الإجراءات التنفيذية المتخذة من جانب مجلس الوزراء لتحقيق مخرجات الحوار الوطني وتوصياته بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، فالدولة وعلى أعلى مستوى فيها مهتمة تماما بالحوار الوطني ومخرجاته سياسيا واقتصاديا وتأخذه مأخذ الجد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة، بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات  عبر الحوار الوطني في مختلف القطاعات.

وأشار نائب الصعيد، أن الحوار الوطني أثبت طوال الشهور الماضية تحركاته في قضايا هامة للغاية، ومنها العفو الرئاسي وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الماضية وغيرها من القضايا.

واختتم محمد نشات العمده، أن الحوار الوطني تحت مظلة الدولة المصرية وبتوجيهات قيادتها ومشاركة كافة القوى الوطنية والسياسية فيها، يظل الحوار الأهم لبحث كل القضايا ورفع التوصيات بشأنها والنظر فيها من جانب رئاسة الوزراء بما ينعكس ايجابا على كل القضايا والتحديات في المجتمع.

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