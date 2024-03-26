أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من الأرصاد.. بشرى للمصريين بشأن أسعار السلع.. وأخر مستجدات سوق الذهب

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

عواصف رملية وترابية بغرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأيام الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في قيم درجات الحرارة، والجميع لاحظ ذلك، وهناك مناطق كثيرة تعرضت لـ الأمطار.

الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة غدًا والقاهرة تسجل 31 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن محافظات الجمهورية تتعرض لموجة ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد، بسبب تأثرها بمرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو.

يقارب الـ50 جنيها.. تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء.



عيار 21 يتجاوز الـ3000 جنيه.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب اليوم| تفاصيل

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.



شكري: مصر ترفض بشكل قاطع محاولات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية

أكد سامح شكري وزير الخارجية التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وتقديم كل أوجه الدعم اللازم للفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، وندد باستمرار توسع إسرائيل في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية والتصديق على مصادرة 8 آلاف دونم بالأغوار بالضفة الغربية.



الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

صرحت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

غارة إسرائيلية تقـ.تل 21 شخصًا من عائلتين في دير البلح

استشهد ما لا يقل عن 21 فلسطينيًا خلال غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة .

الفلوس بتجيلي بأقل مجهود.. ياسمين صبري تروي قصة نجاحها وتوجه رسالة للشباب

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بـ عنوان: “ياسمين صبري تروي قصة نجاحها: بدأت موظفة في مكتبة الإسكندرية ودلوقتي الفلوس بتجيلي بأقل مجهود”.



"سارة مكاتب".. أروى جودة تفجر مفاجأة عن دورها بـ “نعمة الأفوكاتو”

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " حكاية "سارة مكاتب".. أروى جودة تكشف تفاصيل دورها في "نعمة الأفوكاتو": "وافقت على الدور من أول ثانية".



تخفيض من 15 إلى 20%.. بشرى للمصريين بشأن أسعار السلع

تبذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أسعار السلع من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز تفاصيل تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع.