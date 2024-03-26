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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يقارب الـ50 جنيها.. تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

الدولار والعملات
الدولار والعملات الأجنبية

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:
سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.22 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 53.85 جنيه للبيع، و53.68 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.30 جنيه للبيع، و63.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.12 جنيه للبيع، و13.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي160.48 جنيه للبيع، و159.97 جنيه للشراء.

الدولار أسعار الدولار العملات الاجنبية العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى

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