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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة غدًا والقاهرة تسجل 31 درجة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن محافظات الجمهورية تتعرض لموجة ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد، بسبب تأثرها بمرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو.

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وأشارت منار غانم إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون من غد الأربعاء والخميس، وستصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 30 و 31 درجة مئوية، مما يتجاوز معدلاتها الطبيعية بحوالي 7 درجات، وأن نسبة الرطوبة ستكون منخفضة وأن الكتل الهوائية ستكون صحراوية، وبالتالي فإن هذا الارتفاع في درجات الحرارة لن يكون ملحوظًا بشكل كبير.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن حالة الجو من اليوم تتجه نحو الارتفاع في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة اليوم ترتفع عن أمس بـ 4 درجات، وأن هناك كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن هناك امتدادا في مرتفع الجو سينتج عنه ارتفاع في حرارة الشمس، وأن محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

 

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية محافظات محافظات الجمهورية درجات الحرارة

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