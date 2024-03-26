"سارة مكاتب".. أروى جودة تفجر مفاجأة عن دورها بـ “نعمة الأفوكاتو”

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " حكاية "سارة مكاتب".. أروى جودة تكشف تفاصيل دورها في "نعمة الأفوكاتو": "وافقت على الدور من أول ثانية"".

وجاء في التقرير أن الفنانة أروى جودة التي تقوم بدور سارة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، أنها تلقت اتصالا من المنتجة للعمل من أجل المشاركة.

وبعد ذلك تم الحديث مع المخرج محمد سامي وتم الحديث عن الدور، موضحة أنها وافقت على العمل من أول ثانية، وأعربت عن سعادتها بالدور، وأنها تعمل مع فريق كبير من النجوم.

ودخلت في حالة ضحك على الاسم الذي يطلق عليها في الفترة الأخيرة " سارة مكاتب" وقالت إنها لا تخاف من هذا الاسم.

وتابعت أن الفنان مطالب طوال الوقت بتقديم شئ مختلف، والجمهور هو من يحدد النجاح.