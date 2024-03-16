الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

هاجم الجمهور الفنانة أروى جودة في الساعات الماضية بسبب تغير ملامحها.

استاءت الفنانة أروى جودة من هذا الهجوم وأوضحت أن تغير شكلها الناتج عن معاناتها من الغدة الدرقية وليس إجراء عملية تجميل.



ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض أعراض الغدة الدرقية التى تعانى منها أروى جودة.

أعراض أمراض الغدة الدرقية:

تختلف أعراض أمراض الغدة الدرقية اعتمادًا على نوع المرض فمثلا قصور الغدة الدرقية تختلف عن أعراض تضخمها تشمل بعض العلامات الشائعة لأغلب الحالات ما يلي:

التعب.

زيادة أو نقصان الوزن.

تساقط الشعر.

جفاف الجلد.

الشعور بالبرد أو الحرارة.

التغيرات في المزاج.

صعوبة التركيز.

اضطرابات النوم.



التشخيص والعلاج:

يتم تشخيص أمراض الغدة الدرقية من خلال فحص الدم واختبارات أخرى. يمكن علاج أمراض الغدة الدرقية بالأدوية أو الجراحة أو العلاج باليود المشع.

الوقاية:

لا توجد طريقة مؤكدة لمنع أمراض الغدة الدرقية، لكن يمكن اتباع بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة، مثل:

تناول الأطعمة الغنية باليود.

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب التعرض للإشعاع.

إجراء فحوصات منتظمة للغدة الدرقية.