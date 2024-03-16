عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

اروى جوده
اروى جوده

هاجم الجمهور الفنانة أروى جودة في الساعات الماضية بسبب تغير ملامحها.

استاءت الفنانة أروى جودة من هذا الهجوم وأوضحت أن تغير شكلها الناتج عن معاناتها من الغدة الدرقية وليس إجراء عملية تجميل.

طريقة تخزين القطايف فى الفريزر جاهزة على القلي .. وخطوات عمل العجينة

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

سر المحلات اتكشف.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة بالظبط

نوع خضار رخيص جدا يرفع المناعة .. لن تصدقه


ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض أعراض الغدة الدرقية التى تعانى منها أروى جودة.

أعراض أمراض الغدة الدرقية:

تختلف أعراض أمراض الغدة الدرقية اعتمادًا على نوع المرض فمثلا قصور الغدة الدرقية تختلف عن أعراض  تضخمها  تشمل بعض العلامات الشائعة لأغلب الحالات ما يلي:

التعب.
زيادة أو نقصان الوزن.
تساقط الشعر.
جفاف الجلد.
الشعور بالبرد أو الحرارة.
التغيرات في المزاج.
صعوبة التركيز.
اضطرابات النوم.


التشخيص والعلاج:

يتم تشخيص أمراض الغدة الدرقية من خلال فحص الدم واختبارات أخرى. يمكن علاج أمراض الغدة الدرقية بالأدوية أو الجراحة أو العلاج باليود المشع.

الوقاية:

لا توجد طريقة مؤكدة لمنع أمراض الغدة الدرقية، لكن يمكن اتباع بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة، مثل:

تناول الأطعمة الغنية باليود.
الحفاظ على وزن صحي.
تجنب التعرض للإشعاع.
إجراء فحوصات منتظمة للغدة الدرقية.

الغدة الدرقية أعراض الغدة الدرقية أعراض أمراض الغدة الدرقية اضطرابات النوم أروى جودة الفنانة اروى الفنانة اروى جودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

ترشيحاتنا

زراعة عين شمس : منافذ لبيع اللحوم والسلع الأساسية بالكلية بأسعار مخفضة

حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفتح بالدوري السعودي

شيخ العرافين يصدم شيرين رضا: «خبطتي راجل بعربيتك في أمريكا وجيتي على مصر»

بمشاركة مصطفى محمد | نانت يخسر بثلاثية على يد ستراسبورج بالدوري الفرنسي

شيرين رضا: «أحلام شكلها فاضية معندهاش حاجة تعملها».. فيديو

لو طلع دم يبقى حرام .. علي جمعة يكشف حكم الدين في التاتو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

خبيرة أبراج تتوقع الكارثة | ماذا حدث بـ حريق أستوديو الأهرام

بـ فستان مجسم | شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ