سر المحلات اتكشف.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة بالظبط

تعد البسبوسة من أشهى الحلويات الرمضانية المنتشرة فى البلاد العربية والشرقية ولكن تكلفة شرائها من المحلات أكبر بكثير من إعدادها فى المنزل.

ونعرض لكم طريقة عمل البسبوسة بمذاق شهى مثل الأنواع الجاهزة، وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي .

مقادير البسبوسة

2 كوب سميد

نصف كوب دقيق

نصف كوب سمنة

كوب زبادي

نصف كوب سكر

الشربات “يضاف إليه 2 ملعقة كبيرة سمنة”.

للوجه

فول سودانى

ملعقة صغيرة بكينج بودر

طريقة-عمل-البسبوسة-زى-المحلات

طريقة عمل البسبوسة

* يخلط فى وعاء كبير السميد مع الدقيق والسمن والزبادى والسكر و بيكنج بودر

* ضعي خليط البسبوسة فى صينية مدهونة بالسمنة ويرص الفول السودانى على الوجه وادخليها فى الفرن حتى تمام النضج

*و سر مذاق المحلات هو عمل خليط الشربات الدافئ مع السمنة ورشه عليها .