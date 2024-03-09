ما تقدرش تستغنى عن الأكل .. هذه الأبراج تعانى جدا فى الصيام

تختلف درجة التأثر بالصيام من شخص لأخر ومن بين تلك العوامل الأبراج وطبيعة خصائصها الظاهرة على الإنسان ووفقا لعلماء الفلك فهناك بعض الأبراج أكثر حبا للطعام ولا تستطيع مقاومته.



ووفقا لما جاء فى موقع Psychology Today نعرض لكم أكثر الأبراج التى تعاني خلال الصيام بسبب رغبتها الشديدة فى تناول الطعام ونصائح تمكنهم من السيطرة على شهوة الأكل

الأبراج المحبة للأكل

الثور: يعرف ببحبه للحياة الجيدة والطعام اللذيذ و يميل مواليد هذا البرج إلى الاستمتاع بتناول وجبات كبيرة وتناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر.



السرطان: يميل مواليد هذا البرج إلى ربط الطعام بالراحة والمشاعر الإيجابيةو قد يلجأون إلى الأكل العاطفى كوسيلة تمكنهم من التخلص من المشاعر السلبية.



العذراء: يعاني مواليد هذا البرج من القلق أو التوتر مما قد يدفعها إلى تناول الطعام بشكل غير صحي.



الميزان: يعرف بحبه للتوازن لكن هذا قد لا ينطبق على عاداتهم الغذائية ويجدون صعوبة في مقاومة الأطعمة اللذيذة، حتى لو كانوا يعلمون أنها غير صحية.



الحوت: يتأثر موالد هذا البرج بالمشاعر وهم حسساون جدا لذا فهم عرضة لتناول الطعام بشكل عاطفي.

برج الثور

السيطرة على حب الأكل



نصائح للتعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتسهيل الصيام على الأبراج المحبة للأكل :

تناول وجبات منتظمة: تجنب تخطي الوجبات لتجنب الشعور بالجوع الشديد.

برمجة العقل : التحكم فى الرغبات يكمن فى الأفكار التى تدور فى العقل وتقوية الإرادة

تناول وجبات خفيفة صحية: احتفظ ببعض الوجبات الخفيفة الصحية في متناول اليد لتناولها بين الوجبات.



ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تقليل التوتر وتحسين المزاج، مما قد يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.



الحصول على قسط كافٍ من النوم: قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية.



التحدث إلى أخصائي: إذا كنت تعاني من صعوبة في التحكم في رغبتك في تناول الطعام، فقد يكون من المفيد التحدث إلى أخصائي تغذية أو معالج