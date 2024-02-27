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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير مهم.. 5 أبراج أكثر عرضة للحسد والمشاكل خلال الفترة المقبلة

الحسد
الحسد

يصف علم الفلك بعض الأبراج بأنها أكثر عرضة للحسد من غيرها، خاصة خلال فترات معينة من العام ومن بينها شهر مارس، والذي يحل علينا بعد أقل من 72 ساعة.

ووفقا لما جاء في موقع “stylecaster” نعرض لكم الأبراج الأكثر عرضة للحسد في ما يلي:

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برج الحمل

يشهد هذا البرج طاقة إيجابية قوية، مما قد يثير مشاعر الغيرة لدى البعض.

ينصح مواليد هذا البرج بالحفاظ على تواضعهم وتجنب التباهي بإنجازاتهم حفاظا على مشاعر أصحاب الأبراج ذات الحظ السيء وعدم استثارة حسدهم.

برج الثور

يتمتع هذا البرج بالاستقرار والهدوء في حياته، مما قد يثير مشاعر الحسد لدى مواليد الأبراج الأخرى، وينصح هؤلاء  بالحفاظ على طاقتهم الإيجابية وعدم السماح للطاقة السلبية بالتأثير عليهم.

برج الجوزاء

يتمتع هذا البرج بالذكاء والقدرة على التواصل، مما قد يثير مشاعر الغيرة لدى البعض لذا لابد من الحفاظ على تواضعهم وتجنب التباهي بذكائهم.

برج السرطان

يتمتع هذا البرج بالعاطفة والمشاعر الصادقة، مما قد يثير مشاعر الغيرة لدى البعض وينصح مواليد هذا البرج بالحفاظ على طاقتهم الإيجابية وعدم السماح للطاقة السلبية بالتأثير عليهم.

برج السرطان
برج السرطان

برج الأسد

يتمتع هذا البرج بالثقة بالنفس والشخصية القوية، مما قد يثير مشاعر الغيرة لدى البعض لذا عليهم الحفاظ على تواضعهم وتجنب التباهي بقدراتهم للوقاية من الحسد ومراعاة معاناة أصحاب الأبراج الأخرى.

الأبراج برج الجوزاء برج الحمل برج السرطان للوقاية من الحسد مواليد الأبراج علم الفلك شهر مارس الحسد

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