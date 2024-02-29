12 برج حالهم هيتغير.. تأثير 29 فبراير والسنة الكبيسة على الأبراج

29 فبراير هو يوم إضافي يأتى كل 4 سنوات فى السنة الكبيسة، ويعتقد بعض علماء الفلك أن هذا اليوم له تأثير خاص على الأبراج المختلفة.

فيما يلي بعض التأثيرات المحتملة ليوم 29 فبراير على كل الأبراج وفقا لما جاء فى موقع “ URL astrology”

الحمل:

يشعر مواليد برج الحمل بمزيد من الطاقة والنشاط خلال هذا اليوم وقد يكون هذا وقتًا رائعًا للبدء في مشاريع جديدة أو اتخاذ قرارات مهمة.

الثور:

يشعر مواليد برج الثور بمزيد من الاستقرار والأمان خلال هذا اليوم و يكون هذا وقتًا رائعًا للتركيز على حياتهم المهنية أو علاقاتهم الشخصية.

الجوزاء:

يشعر مواليد برج الجوزاء بمزيد من الإبداع والابتكار خلال هذا اليوم ويستطيعوا للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن أو الموسيقى أو الكتابة.

السرطان:

يشعر مواليد برج السرطان بمزيد من العاطفة والحساسية خلال هذا اليوم الوقت مناسب للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم.

الأسد:

يشعر مواليد برج الأسد بمزيد من الثقة بالنفس والشعور بالإنجاز خلال هذا اليوم لذا يجب عليهم التركيز على أهدافهم وطموحاتهم.

العذراء:

يشعر مواليد برج العذراء بمزيد من التركيز والاهتمام بالتفاصيل خلال هذا اليوم والعمل على مشاريع تتطلب دقة وعناية.

الميزان:

يحصل مواليد الميزان فى اخر يوم من السنة الكبيسة على مزيد من التوازن والانسجام خلال هذا اليوم و يكون هذا وقتًا رائعًا للتركيز على علاقاتهم الشخصية أو حياتهم المهنية.

برج الميزان

العقرب:

يشعر مواليد العقرب بمزيد من الشغف والرغبة خلال يوم 29 فبراير اخر يوم فى السنة الكبيسة، ويكون هذا ويوما مناسبا للتركيز على أهدافهم وطموحاتهم.

القوس:

يشعر مواليد القوس بمزيد من المغامرة والتفاؤل خلال يوم 29 فبراير 2024 وهو آخر يوم فى السنة الكبيسة وينصح باللسفر أو تجربة أشياء جديدة.

الجدي:

يشعر مواليد برج الجدي بمزيد من المسؤولية والجدية خلال يوم 29 فبراير 2024 وهو آخر يوم فى السنة الكبيسة وهذا وقتًا رائعًا للتركيز على حياتهم المهنية أو واجباتهم.

الدلو:

يشعر مواليد برج الدلو بمزيد من الإبداع والابتكار خلال يوم 29 فبراير 2024 وهو آخر يوم فى السنة الكبيسة وينصح باللتعبير عن أنفسهم من خلال الفن أو الموسيقى أو الكتابة.

الحوت:

يشعر مواليد الحوت بمزيد من الروحانية والعاطفة يوم 29 فبراير 2024 وهو اخر يوم فى السنة الكبيسة و قد يكون الوقت مناسب جدا للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم.