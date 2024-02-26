رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

يعد برج الحمل من الأبراج المميزة حيث يمتلك مواليده مجموعة من الصفات الجيدة مثل الطموح وحسن التصرف وحب أعمال الخير ولكنهم يمتلكون بعض الصفات الأخرى التى تعكر حياتهم مثل الانفعال والعصبية والتهور.

ووفقا لما جاء فى موقع يوجه علم الفلك لأصحاب برج الحمل خلال شهر مارس 2024 وذلك نقلا عن موقع “ bustle ”.

برج الحمل



الثقة أمر جيد يا برج الحمل لكن المبالغة والغطرسة والغرور ليست كذلك لذا ابحث عن التوازن الصحيح في شهر مارس، وستدرك أنك لست بحاجة إلى إثبات نفسك لأي شخص.

توقع يا برج الحمل أن تتلقى اختبارات لنموك ونضجك عندما يحين الوقت للتخلي عن الماضي مرة واحدة وإلى الأبد وتذكر أن تتحلى بالتسامح مع الأحداث والأشخاص يا برج الحمل فلا يمكنك أن تحمل إحباطاتك وحزنك معك إلى الأبد.

يصطف القمر الجديد لبرج الحوت في 10 مارس، مما يساعد مواليد برج الحمل على التركيز على الجوانب الإيجابي وستشعر تدريجيًا كأنك على طبيعتك وأنك أكثر قدرة على التعامل مع مشكلاتك دون الانتقاد.