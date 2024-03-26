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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح شكري: نرفض بشكل قاطع محاولات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية التزام  مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وتقديم كل أوجه الدعم اللازم للفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، وندد باستمرار توسع إسرائيل في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية والتصديق على مصادرة 8 آلاف دونم بالأغوار بالضفة الغربية.

وشدد  وزير الخارجية ، على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع، كما شدد على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان.

وأكد وزير الخارجية المصري المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، وشدد على ضرورة تجنب أي محاولات لاستهداف عمل وكالة  أونروا ويؤكد أهمية استئناف تمويلها وتمكينها من أداء مهامها.
وقال وزير الخارجية، إن هناك رفض قاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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