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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: إسرائيل تستعين بأوكرانيا لفك شفرات المسيّرات الإيرانية وتطوير أسلحة لمواجهتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن تنامي التعاون الأمني بين إسرائيل وأوكرانيا، مشيرة إلى نقل كييف طائرات مسيّرة إيرانية الصنع إلى إسرائيل، بهدف فحصها ودراسة التطورات التي أدخلتها روسيا على هذه الأسلحة، وتطوير وسائل جديدة للتصدي لها.

ونقلت الصحيفة عن السفير الأوكراني السابق لدى إسرائيل، ميخائيل برودسكي، أن التعاون بين الجانبين يشمل دراسة الأسلحة المستخدمة في الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن إسرائيل تسلمت نماذج من الطائرات المسيّرة لأغراض الاختبار، من بينها طائرات من عائلة «جيران» الروسية المستوحاة من المسيّرات الإيرانية «شاهد».

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، أن إحدى مراحل التعاون تضمنت نقل طائرة مسيّرة إيرانية من طراز «شاهد» إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الخبرات المكتسبة من الحرب في أوكرانيا تتيح دراسة تطور هذه الطائرات وأساليب استخدامها وسبل اعتراضها.

وأشار برودسكي إلى أن إسرائيل تعمل على تطوير وسائل مضادة للمسيّرات، تشمل تقنيات الليزر وغيرها من الأنظمة، لكنه أكد أن التوصل إلى حل شامل وفعال لهذا التهديد لا يزال يمثل تحديًا.

وفي المقابل، أوضحت الصحيفة أن أوكرانيا تسعى للاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا وفهم القدرات العسكرية الإيرانية، معتبرة أن تبادل المعلومات وتقييمات التهديدات والدروس المستفادة من العمليات العسكرية يمثل محورًا مهمًا في التعاون الأمني بين البلدين.

إسرائيل أوكرانيا مسيّرة إيرانية طائرة مسيّرة إيرانية المستوحاة من المسيّرات الإيرانية روسيا

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