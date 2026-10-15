«دفاع النواب» تهنئ وزير الداخلية وخريجي أكاديمية الشرطة..وتؤكد: رجال الأمن ركيزة الاستقرار

تقدمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بخالص التهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، وخريجي الأكاديمية وأسرهم، بمناسبة حفل التخرج، متمنيةً للخريجين التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الوطنية، والقيام بواجباتهم في حماية أمن الوطن والحفاظ على استقراره.

إشادة بمهارات الخريجين ومستوى التدريب بأكاديمية الشرطة

وأعربت اللجنة عن تقديرها لما شهده حفل التخرج من عروض متميزة للمهارات القتالية والبدنية التي قدمها الضباط الجدد، مؤكدةً أن هذه العروض عكست مستوى التأهيل والتدريب الذي يتلقونه داخل أكاديمية الشرطة، وما اكتسبوه من مهارات تعزز قدرتهم على تحمل المسؤوليات الأمنية.

وأشارت إلى أن الكفاءة والانضباط والاستعداد البدني والمهني تمثل عناصر أساسية في إعداد كوادر شرطية قادرة على أداء مهامها بكفاءة، والتعامل مع مختلف التحديات التي تفرضها طبيعة العمل الأمني.

لجنة الدفاع والأمن القومي: الشرطة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار

وأكدت اللجنة أن رجال الشرطة يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن والاستقرار، من خلال دورهم في حماية المواطنين، وإنفاذ القانون، والتصدي للتحديات الأمنية المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع وصون مقدرات الدولة.

وشددت على أهمية مواصلة إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية وفق أحدث أساليب التدريب، بما يدعم قدرتها على أداء واجباتها الوطنية، ويعزز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات والتحديات الأمنية.

دعوات بحفظ مصر واستمرار نعمة الأمن والأمان

واختتمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تهنئتها بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها السياسية، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار، معربةً عن تمنياتها لخريجي أكاديمية الشرطة بمسيرة مهنية ناجحة في خدمة الوطن وأبنائه.