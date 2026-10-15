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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تخطر اليابان بإجراء تدريب على القصف في جزيرة متنازع عليها

روسيا و اليابان
روسيا و اليابان
أ ش أ

قال مصدر بوزارة الخارجية اليابانية، اليوم الخميس، إن روسيا أبلغت اليابان بأنها ستجري هذا الأسبوع تدريباً على القصف في إحدى الجزر الأربع المتنازع عليها قبالة جزيرة هوكايدو.

وأضاف المصدر أن طوكيو احتجت الثلاثاء على التدريب المقرر أن يستمر خمسة أيام حتى السبت على جزيرة إيتوروفو، مؤكدة أن تعزيز الوجود العسكري الروسي في الجزر المتنازع عليها يتعارض مع موقف اليابان.

وتُعد إيتوروفو أكبر الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان، وتطلق عليها طوكيو اسم «الأقاليم الشمالية»، فيما تسميها موسكو «جزر الكوريل الجنوبية».

ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه قلق اليابان إزاء ما تعتبره مساعي روسية لتعزيز مطالبتها بالسيادة على الجزر.

وتصاعدت هذه المخاوف منذ زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزيرة إيتوروفو في 13 أغسطس، في أول زيارة له إلى الجزر المتنازع عليها، ثم إجراء الجيش الروسي تدريباً على إطلاق الصواريخ في منطقة قريبة بعد نحو أسبوع.

وزارة الخارجية اليابانية اليابان تدريباً القصف

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