وزير الكهرباء الكويتي يبحث مع سفيري بريطانيا وطاجيكستان التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، د.صبيح المخيزيم، مع سفيري بريطانيا وطاجيكستان، كل على حدة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وذكرت وزارة الكهرباء الكويتية أن الوزير المخيزيم بحث مع سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت، قدسي رشيد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وفرص تعزيز حضور الشركات البريطانية ومشاركتها في مشاريع الوزارة والاستفادة من خبراتها وتقنياتها في دعم تطوير قطاعي الكهرباء والماء.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل مع تداعياتها على أمن واستدامة إمدادات الطاقة والمياه، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوزارة إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د.صبيح المخيزيم، بحث أيضا مع سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الكويت، خسروه ناظري، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.

وذكرت أن اللقاء تناول تجربة طاجيكستان الرائدة في إدارة الموارد المائية، وفرص تبادل الخبرات والتجارب الفنية بين البلدين، بما يدعم تطوير التعاون في مجالات الطاقة المتجددة واستدامة الموارد.

وأضافت أن اللقاء تطرق أيضا إلى مبادرة طاجيكستان بشأن العقد الدولي للعمل "المياه من أجل التنمية المستدامة" للفترة من 2018-2028، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورها في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المائية.