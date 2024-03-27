الإفراج عن البضائع بالموانئ.. المالية تكشف التفاصيل وتُحذر التجار من هذا الأمر

قالت منى ناصر، مساعد وزير المالية، إن الإفراجات عن البضائع بالموانئ تتواصل ووصلت قيمة السلع المفرج عنها 17 مليار دولار منذ بداية شهر يناير، لافتة إلى أن كل ما يخص إجراءات الجمارك تم الانتهاء منه ولكن الأمر متوقف على أصحاب البضائع.

انتهاء المشكلة الدولارية



ولفتت مساعد وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك انتظار من أصحاب البضائع لوجود انخفاض جديد في الدولار؛ ولكن وقتها سيكون هناك إعادة نظر في كافة الإجراءات.

وأوضحت منى ناصر، مساعد وزير المالية أن الحكومة بادرت بهذه التسهيلات لتخفيف الأعباء عن الناس، ولكن عند استخدام هذا الأمر بصورة خاطئة سيتم إعادة النظر فيه، متابعة: “المشكلة الدولارية خلصت فا مينفعش نقعد نستغل الميزة اللي الحكومة اديتها لتخفيف العبء بطريقة غلط”.