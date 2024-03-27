أبرزها سرعة التقاضي.. تفاصيل وضوابط قانون العمل الجديد

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل تفاصيل وضوابط قانون العمل الجديد.



وقال “خضر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامح “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل بهدف صياغة الملاحظات التي تأتي من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع القانون والعمل عليها.



أبرز البنود

وأضاف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن من المتغيرات التي سيتم وضعها من خلال قانون العمل الجديد هي سرعة التقاضي في حالة وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل.



ولفت إلى أن أبرز البنود التي يتم مناقشتها الخاصة بـ علاقات العمل والتعريف بالأجر وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضطراب ونزاعات العمل وطرق التقاضي.