وسائل إعلام عبرية: نتنياهو حول إسرائيل إلى «فأر يزأر» في وجه أمريكا

هاجمت الصحف العبرية اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علي خلفيه تصدع العلاقات مع الولايات المتحدة عقب امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن يوم الأثنين الماضي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية: “ليس من الواضح تمامًا السبب، لكن يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مصمم على الصدام مع أكبر عدد ممكن من الأطراف هذا الأسبوع."

مقال عن نتنياهو

أزمة خطيرة سببها نتنياهو

وأضافت هآرتس: “هذا هو حصاد اليومين الماضيين: أزمة خطيرة مع الولايات المتحدة، التي رفضت استخدام حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (بما في ذلك أمر نتنياهو بوقف وفد إسرائيلي كان على وشك المغادرة إلى واشنطن)، وعودة معظم أعضاء الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات حول صفقة الأسرى في قطر بعد أن رفضت حماس الاقتراح الإسرائيلي، واضطرابات سياسية في الائتلاف بسبب الخلاف حول مشروع قانون يعفي اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش."

وشددت الصحيفة العبرية أنه على المدى الطويل، فإن الأزمة مع إدارة بايدن هي الأكثر إثارة للقلق، مضيفة “إسرائيل تتصرف وكأنها فأر يزأر، لكن لا يوجد شيء كوميدي في السيناريو الحالي."

ويتم توفير حوالي 70 بالمائة من واردات إسرائيل الدفاعية من الولايات المتحدة، ناهيك عن المساعدات الدفاعية الأمريكية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، والتي ستستمر في دعم إسرائيل حتى عام 2028 على الأقل.

ونوهت الصحيفة بأنه ليس من الواضح كيف يمكن لدولة تعتمد بشكل كامل على الأسلحة الأمريكية وهي في أمس الحاجة إلى الدعم السياسي الأمريكي، تسمح لنفسها بإظهار مثل هذا الموقف المزدري تجاه القوة العالمية الوحيدة التي لا تزال تعطيها الدعم المطلق.