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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يحيل 15 موظفا بالسنطة وزفتى للتحقيق

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالغربية

أجري المحاسب  يسري الديب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية جولة ميدانية اليوم، رافقه فيها عادل عبدالحليم مدير اداره شباب زفتي ، لتفقد عدد من مراكز الشباب التابعة لإدارتي شباب زفتي والسنطة، وذلك في إطار جولاته المفاجأة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة للتأكيد على انضباط العاملين ومتابعة تنفيذ الأنشطة والوقوف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب وبحث سبل حلها وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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كما تفقد يسري الديب، عدد من مراكز الشباب ولاحظ عدم انتظام العاملين في مواعيدهم الرسمية .

وتقرر إحالة 15 موظفا وموظفة للتحقيق الي الشئون القانونيه لعدم وجودهم بمقر العمل موجها باتخاذ الإجراءات اللازمه مع المقصرين، وذلك لتحقيق انضباط العاملين والتأكد من تنفيذ خطط النشاط بالمراكز وكذلك متابعة ما تشمله الهيئات الشبابية من منشآت.

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وأضاف يسري الديب، أنه تم تغيير الصورة الذهنية لمراكز الشباب ، وتحويلها لمراكز مجتمعية تقدم خدمات للأسر المصرية ، وتقديم خدمات لذوي الهمم من خلالها ، وتوفير الدوريات الرياضية لذوي الهمم، كما أن مراكز الشباب أصبح لها دور مجتمعي كبير للأسرة لمصرية ، والمظلة للأسرة المصرية على مستوى الجمهورية .

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