باحث سياسي فلسطيني: بريطانيا مازالت تتحسس المواقف بشأن غزة

قال أكرم عطا الله، الكاتب والباحث سياسي ، إن بريطانيا ما زالت تتحسس المواقف بشأن الأوضاع في غزة، ولم تذهب لحسم أي من القضايا في اتجاه العلاقة مع إسرائيل، منوها بأن بريطانيا أقرب للموقف الأمريكي أكثر من الموقف الكندي.

وأضاف "عطال الله"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا العام هو عام الانتخابات في مجلس العموم البريطاني، ولم يتحدد موعدها بعد لكن يتوقع المراقبون أنها ستكون في الربع الأخير من هذا العام أو بداية الشتاء المقبل.

ولفت إلى أن هذا الأمر ربما يجعل بريطانيا غير قادرة على حسم كثير من الملفات، لأن الداخل البريطاني يشهد درجة من التوتر، ففي البداية اعتقدت الحكومة أنها يمكن أن تذهب خلف الموقف الإسرائيلي كلية دون أن تدفع ثمنا في الداخل، ثم اكتشفت أن الرأي العام البريطاني والمسيرات أكبر من أن تتجاوزه، حتى أنها اضطرت لتغيير وزيرة الداخلية عندما اعترضت هذه المظاهرات أو طلبت من شرطة لندن منع هذه المظاهرات.