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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: امتناع أمريكا عن التصويت في مجلس الأمن شجع حماس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على قرار مجلس الأمن الدولي المقدم نيابة عن الدول العشر غير الأعضاء في المجلس، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وهو تصويت لم تتخذ فيه الولايات المتحدة موقفا، وامتنعت عن التصويت.

وقال نتنياهو خلال لقائه مع السيناتور الأمريكي ريك سكوت، إن القرار الأمريكي في مجلس الأمن كان خطوة سيئة للغاية".

وأضاف: الأسوأ من ذلك أنه شجع حماس على اتخاذ موقف متشدد، وعلى ثقة من أن الضغوط الدولية ستمنع إسرائيل من إطلاق سراح الأسرى وتدمير بنيتها العسكرية والسياسية".

وأكد نتنياهو أن القرار الذي اتخذه بعدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، في أعقاب قرار مجلس الأمن، كان بمثابة رسالة إلى حماس بعدم الاعتماد على هذه الضغوط.

وصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي لصالح الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ولم تستخدم حق النقض (الفيتو).

بنيامين نتنياهو قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في قطاع غزة الولايات المتحدة السيناتور الأمريكي ريك سكوت حماس

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