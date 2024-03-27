إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

نجح مسلسل العتاولة في تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة خلال النصف الأول من شهر رمضان، وأثارت عدد من الحلقات جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تضمنت عدد من المشاهد التي اعتبرها غير مناسبة للعرض في موسم رمضان.

مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة

وخلال السطور التالية أبرز المشاهد المثيرة للجدل في مسلسل "العتاولة":

أثارت المشاهد التي جمعت الفنان مصطفى وزوجته شادية في ليلة الدخلة حفيظة عدد كبير من المشاهدين خاصة أن البعض اعتبرها جريئة ولا تناسب الأسر العربية.

"زينة" تحاول قتل زوج والدتها بعد محاولته اغتصابها تعرضت "حنة" الفنانة زينة لمحاولة اغتصاب من قبل زوج والدتها في حداث الحلقة الأولى وقامت بمقاومته رغم استخدامه السلاح الأبيض وقتلته عن طريق الخطأ.

وبعد زواجها من السقا ظهرت زينة وهي تطلب من زوجها أن يحتفظ بالكلابشات ويحضرها معه للمنزل قائلة:" هات الكلابشات دي معاك هنحتاجها، وهو ما اعتبره عدد من الجمهور يحمل إيحاءات جنسيه.

تحرش لفظي

فوجئ جمهور المسلسل بظهور الفنان مصطفى أبو سريع وهو يقوم بالتحرش لفظيًا بالفنانة هدى الإتربي وحاول لمسها أثناء تواجدها داخل المطبخ لتدخل عليهما "شادية" في مشهد واجه العديد من الانتقادات.

العتاولة

حشيش ورقص

أثار مشهد "رقص" جدلًا بالحلقة الثانية من المسلسل حيث ظهرت خلاله الفنانة نهى عابدين وهي تقوم بـ "وصلة رقص" للفنان طارق لطفي وظهر وهو يحمل في يده سيجارة "حشيش" وسط انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث مسلسل "العتاولة" في إحدى الحارات الشعبية ويتناول العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة وكل ما فيها، ويشارك ببطولته النجم أحمد السقا، الفنان طارق لطفي، الفنان باسم سمرة، الفنانة مي كساب والفنانة زينة، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى ويعرض علي قناة "Mbc مصر".