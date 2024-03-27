عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

نجح مسلسل العتاولة في تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة خلال النصف الأول من شهر رمضان، وأثارت عدد من الحلقات جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تضمنت عدد من المشاهد التي اعتبرها غير مناسبة للعرض في موسم رمضان.

مسلسل العتاولة 

مسلسل العتاولة

وخلال السطور التالية أبرز المشاهد المثيرة للجدل في مسلسل "العتاولة":
أثارت المشاهد التي جمعت الفنان مصطفى وزوجته شادية في ليلة الدخلة حفيظة عدد كبير من المشاهدين خاصة أن البعض اعتبرها جريئة ولا تناسب الأسر العربية.

"زينة" تحاول قتل زوج والدتها بعد محاولته اغتصابها تعرضت "حنة" الفنانة زينة لمحاولة اغتصاب من قبل زوج والدتها في حداث الحلقة الأولى وقامت بمقاومته رغم استخدامه السلاح الأبيض وقتلته عن طريق الخطأ.

وبعد زواجها من السقا ظهرت زينة وهي تطلب من زوجها أن يحتفظ بالكلابشات ويحضرها معه للمنزل قائلة:" هات الكلابشات دي معاك هنحتاجها، وهو ما اعتبره عدد من الجمهور يحمل إيحاءات جنسيه.

أوكرانيا تستهدف إشعال الداخل الروسي بتشجع المراهقين على حمل السلاح والفوضى.. تفاصيل

علي جمعة: بعض الصوفية ارتكبوا أخطاء في الموالد.. والتصوف له أركان ومقومات

تحرش لفظي

فوجئ جمهور المسلسل بظهور الفنان مصطفى أبو سريع وهو يقوم بالتحرش لفظيًا بالفنانة هدى الإتربي وحاول لمسها أثناء تواجدها داخل المطبخ لتدخل عليهما "شادية" في مشهد واجه العديد من الانتقادات.

العتاولة 

حشيش ورقص

أثار مشهد "رقص" جدلًا بالحلقة الثانية من المسلسل حيث ظهرت خلاله الفنانة نهى عابدين وهي تقوم بـ "وصلة رقص" للفنان طارق لطفي وظهر وهو يحمل في يده سيجارة "حشيش" وسط انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث مسلسل "العتاولة" في إحدى الحارات الشعبية ويتناول العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة وكل ما فيها، ويشارك ببطولته النجم أحمد السقا، الفنان طارق لطفي، الفنان باسم سمرة، الفنانة مي كساب والفنانة زينة، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى ويعرض علي قناة "Mbc مصر".

مسلسل العتاولة العتاولة تحرش لفظى حشيش ورقص مصطفى أبو سريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

قرار عاجل من الحكومة بعودة تصدير البصل.. هل ترتفع الأسعار من جديد؟

موضوعات متعلقة

جومانا مراد عن مشاركتها في عتبات البهجة: يحيى الفخراني قامة كبيرة

چوري بكر تعلق على مسار إجباري: 14 ساعة تصوير فى اليوم

انتصار: النجاح الكبير لـ«أعلى نسبة مشاهدة» فاجأني.. وظهوري بدون مكياج قرار جرىء اتخذته من سنوات| حوار

شبه الناس.. الفنانة صابرين تتحدث عن دورها في مسلسل مسار إجباري

فقراء جدا.. صور نجمات الفن في دراما رمضان تشعل السوشيال ميديا

محمد شاكر خضير: مني زكي موهبة ملهاش آخر

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

ترشيحاتنا

مبعدش يا جيمي.. آيتن عامر تفجر مفاجأة عن عدد القضايا بينها وطليقها

تدمر العلاقات.. روسيا ترد على اليابان بعد عدم تهنئتها بفوز بوتين بالانتخابات

شتائم ورعب.. رد فعل فادي خفاجة ومها أحمد على مقلب رامز جلال

متهم يشـ نق نفسه داخل حمام محكمة مصر الجديدة|ما القصة؟

أشرف صبحي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في السعودية لمدة 3 سنوات

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت تايجر.. مايا دياب تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

فيديو

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ