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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 28-3-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 28-3-2024  نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع .

وجاء أدني سعر دولار  في 3 بنوك من بينها " العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، البركة"

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم ، دون أي تغيير علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا.

سعر  البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، البركة".

ثاني أقل سعر 

بلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، قناة السويس، مصر، الأهلي، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، الإسكندرية".

ووصل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد،HSBC، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات"

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

أعلى سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و التنمية الصناعية.

كما سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

ارتفاع السيولة المحلية

ارتفع إجمالي أشباه النقود ضمن السيولة المحلية في البنوك إلى 6.41 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 6.4 ترليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 6.24 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بلغت 4.85 ترليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 4.81 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 4.75 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

ووصلت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية نحو 412.415 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 401.1 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 401.7 مليار جنيه في أغسطس 2023.

وبلغت الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1.152 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 1.16 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 116 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وبلغ صافي الأصول المحلية نحو 9.52 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 9.4 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 9.3  تريليون جنيه في أغسطس 2023.

وتضمنت الأصول، الائتمان المحلي بقيمة 9.74 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 9.6 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 9.4 تريليون جنيه في أغسطس 2023.

مبادرة رواد النيل

أعلنت مبادرة "رواد النيل" - إحدى مبادرات البنك المركزي- أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها والتي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، قد ساهمت في توفير حوالي 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه. 

ومنذ إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة "رواد النيل" في فبراير 2019 وعلى مدار 5 سنوات، وفرت مراكز تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروع حديث التأسيس، و64 ألف مشروع قائم من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول على التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن مساهمتها في توفير  أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد على 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حرصت مراكز تطوير الأعمال على تقديم جميع سبل الدعم اللازمة  للمشروعات التي تمتلكها السيدات، حيث ساهمت في حصول ما يقرب من  ألفي مشروع تابع لرائدات الأعمال على تمويلات بحوالي 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية  لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل  33% من إجمالي عدد المستفيدين.

 

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