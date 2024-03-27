سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 27 مارس 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.83 جنيه للبيع، و47.73 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 51.94 جنيه للبيع، و 51.81 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 60.57 جنيه للبيع، و60.42 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي 12.75 جنيه للبيع، و12.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي 155.57 جنيه للبيع، و155 جنيه للشراء .

