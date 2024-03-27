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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئول بـ المركزي: نستهدف زيادة مراكز مبادرة رواد النيل لتشمل مناطق الجمهورية

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، عن استهداف البنك زيادة عدد مراكز مبادرة رواد النيل في الفترة المقبلة لتغطي معظم المناطق الجغرافية علي مستوي الجمهورية.

وقال " لقمان" في تصريحات له، أن إجمالي عدد مراكز مبادرة رواد النيل وصلت لـ110 مركزا على مستوى 24 محافظة، مؤكدا البنك يعمل بالتنسيق  مع الجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة "رواد النيل"

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وأوضح أن هناك دعما مع جميع الجهات المعنية لمساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة.

 بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق استراتيجية  التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة "رواد النيل" بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية من بينها "مراكز تطوير الأعمال" التي تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة في فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات في 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة https://np.eg.

شريف لقمان قطاع الشمول المالي البنك المركزي مال واعمال مبادرة رواد النيل Financ Real Estate

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