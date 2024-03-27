رئيسة وزراء إيطاليا تصل بيروت لبحث خفض التصعيد جنوبي لبنان

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، يفيد بأن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وصلت بيروت لبحث خفض التصعيد جنوبي لبنان.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، إن بلادها تعارض العملية البرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد السفير الإيطالى فى القاهرة ميكيلى كوارونى، أن الهدف النهائي للحل السياسي في غزة هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وشدد على أنه الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإيجاد حل عاجل؛ من أجل معالجة المخاوف الأمنية والاستقرار لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.