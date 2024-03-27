شوفت أمي ويا عمي في وضع مخل .. جريمة مأساوية بـ السادات

علي طفل صغير دفع حياته ثمنا لعلاقة آثمة بين والدته وعمه بعد القبض علي والده في أحد القضايا وتردد عمه علي منزلهم بسبب علاقة غير شرعية مع الأم.

علي صاحب الـ 3 سنوات بجسده النحيل شاهد أمه في وضع مخل مع عمه في منزلهم فعذبته الام بمساعدة العم العشيق حتي الموت وقتله والقاءه من الطابق الثاني في منزلهم بالسادات.

سجن الاب ومات الطفل .. هكذا كانت نهاية الطفل علي الذي تركه والده امانه لوالدته بعد حبسه في أحد القضايا، بالاتفاق مع عمه لقتله دون رحمة والقاءه من الطابق الثاني لاخفاء جريمتهم وادعوا أنه سقط أثناء لهوه.

اكتشف الأطباء وفاة الطفل نتيجة الإصابات الكثيرة وتعرضه للتعذيب وابلغوا قولت الشرطة الذين تمكنوا من كشف غموض الواقعة وضبط الام وعم الطفل العاشق.

اعترفت الأم بقتل الطفل بعد ضربه بمساعدة عم الطفل حيث تربطهما علاقة غير شرعية بعد حبس زوجها والد الطفل في إحدى القضايا.

واعتدت الأم والعم على الطفل بالضرب حتي سقط مغشيا عليه لصغر سنه حيث أنه لم يتجاوز ال 3 سنوات من عمره.

وتواصل قوات الشرطة التحقيق في الواقعة، وحبس الأم وعشيقها عم الطفل واستمرار التحقيقات.