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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العيل 1000 جنيه| حكم رادع لتجار الأطفال في المقطم.. القصة الكاملة

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات لادانتهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وعرض طفل صغير للبيع مقابل 1000 جنيه في منطقة المقطم.

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وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2694 لسنة 2023 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2875 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، عن تورط المتهمين "هاله.ع، خلود.ع، مدحت .ص" في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عندما قاموا بعرض طفل صغير للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ مادي.

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وتمكن رجال البحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة. 

يُذكر أن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم التي تمس بحقوق الإنسان، وتشير إلى ظاهرة مرفوضة بشدة في المجتمعات الحديثة، وتُعاقب عليها القوانين الدولية والمحلية بأشد العقوبات.

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