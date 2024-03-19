الكنز تحت البيت| تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عابدين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم جلسة محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة، التنقيب غير الشرعي عن الآثار، وبمواجهتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات.

البداية عندما ورد بلاغ من الأهالي بتردد أشخاص مجهولين ، حيث تم ضبط 3 أشخاص وتبين انهم ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله علي حفرع، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.