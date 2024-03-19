بعد قليل.. محاكمة المتهمين في خلية داعش التجمع

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين، في القضية رقم 52 لسنة 2024، والمعروفة بـ"داعش التجمع".

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى أكتوبر من عام 2021، تولى المتهم الأولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي، فيما حاز وأحرز المتهم الأول سلاحا ناريا مششخنا "مسمس"، لاستعماله في أنشطة تخل بالأمن العام.

ثانيا: المتهمان الأول والثالث ارتكبا جريمة تمويل الإرهاب، وكان الغرض من التمويل ارتكاب أعمال إرهابية، وثالثا: المتهمان الثاني والثالث انضما إلى الجماعة الإرهابية الواردة بأمر الإحالة مع علمهما بأغراضها.