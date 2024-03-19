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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

فلوس بالكوم| القصة الكاملة للبلوجر سلمى الغزولي في قضايا النصب

صدى البلد

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في اتهامها بالنصب على عملائها في ملايين الجنيهات بعد القبض عليها.

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وكانت نهى الجندي المحامية بالنقض، كشفت تفاصيل قضية استيلاء سلمى الغزولي، على أكثر من 99 مليون جنيه من أموال المواطنين عن طريق النصب عليهم.

وقالت نهى الجندي، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"المذاع على قناة “صدى البلد”، إن سلمى الغزولي ليست بلوجر، ولكنها كانت تعمل في مجال المبيعات وتعمل "صيدلانية"، وقامت باستغلال المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن منتجاتها نظير جزء من المال.

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وأوضحت “الجندي” أن عدد ضحايا سلمى الغزولي أكثر من 2000 شخص، داخل وخارج مصر، حيث استطاعت أن تجمع منهم  أموالا كبيرة من خلال تحويلات بنكية وبريدية وفودافون كاش.

وتابعت دفاع ضحايا سلمى الغزولي: “أول ضحية تواصلت معايا كانت زميلة لسلمى، وكانت طالبة منتج ما، فاقترحت عليها أخذ المال مقابل شراء المنتجات بأسعار مخفضة من ماركات عالمية معروفة”.

وتابعت: “13 شخصًا تواصلوا معي من الضحايا للدفاع عنهم في هذه القضية، حيث تم النصب عليهم بـ 14 مليون جنيه، عن طريق فودافون كاش والبريد وحسابات بنكية، وسلمى كانت بتستغل أسماء البلوجر والمشاهير، لأن لديهم متابعين كثر”.

وعن الحكم الذي ينتظر سلمى الغزولي، أفادت نهى الجندي، المحامية بالنقض، بأن سلمى الغزولي تواجه قضية استغلال وتوظيف أموال بجانب عمليات النصب من الضحايا الذين تقدموا بشكاوى وقضايا ضدها، والتي قد يصل فيها الحكم إلى المؤبد بالسجن 25 عامًا، بجانب إلزامها برد المبالغ إلى أصحابها.

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