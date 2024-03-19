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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية.. تفاصيل

صدى البلد

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني أولي جلسات محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية".

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كانت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد أمرت بإحالة أوراقالقضية التي تحمل رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمنالدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف وترويع المواطنينوتهديد الأمن القومي للبلاد، والتمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري دون ترخيص، والانضمام لجماعةإرهابية.

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